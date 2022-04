Me oleme näinud juba selle tsentraalse kontrolli pahupoolt - kuidas need mõjutavad valimisi või kuidas sisuloojate aastate pikkune töö ja sissetulek lihtsalt kustutatakse, sest üks platvorm otsustab mis siia sobib. Need kannatajad on päris inimesed, kellelt võetakse ära viis enda pere toetada. Mõnikord isegi ainuke viis seda teha. See on tänapäevane diktatuur.

See on suur tsentraliseerimise probleem, millele ei ole lihtsat lahendust. Sotsiaalmeedias ja kogu internetiajastul peab toimuma täielik paradigma muutus, kus kontroll on inimeste käes, keda see mõjutab.

PopSpoti eesmärgiks on maailm, kus inimestel on täielik omandiõigus ja -vabadus. Maailm, kus andmed, kontaktvõrgustik, postitused, ja sissetulek kuuluvad sulle. Tulevik, kus kõigil on õigus teenida raha, kui nende omandit kasutatakse. Me loome maailma, kus sina omad ja otsustad.

Artistid ja Ettevõte:

Oleme 1 aastaga rääkinud paljude artistidega ja kaasanud uuendusmeelsed loomeinimesed, kes meiega seda visiooni jagavad. Eestis oleme löönud käed paljude tuntud muusikutega nagu nublu, NOEP, 5MIINUST, WATEVA, Heleza, Villemdrillem, ja palju teised.

Viimase poolaastaga oleme loonud suurepärased sidemed Lõuna-Aafrika Vabariigi muusikutega, kus on meiega liitunud tuntud muusikud Costa Titch ja Moozlie. Oleme jõudnud juhtivale postitsioonile kogu turul ja meie lähiajaks planeeritud Lõuna-Aafrika turu lansseerimist oodatakse elevusega.

Suhtleme ka India meelelahutus turuga ja oleme juba kaasanud kohalikud filmitööstuse tipptegijad enda tiimi nõuandjateks.

PopSpot on pidevalt kasvanud ja meeskonnas on juba 20 inimest enam kui kümnest erirahvusest, kelle varasemate ettevõtete hulka kuuluvad Wise, Amazon, Zendesk, Zlick, Nokia, Siemens, Chili Labs, jpt. Samuti oleme kaasanud nõuandja rolli Beach Grind eestvedaja, nublu, WATEVA, Cartooni ja DJ Siimi mänadžeri Kaarel Seini ning India filmitööstuses tugevat sidemetega näitleja Rohan Gandostra.

Usume, et selle visiooni elluviimiseks peame kaasama inimesed, keda see otseselt puudutab, mistõttu oleme loonud aktiivse suhtluse meie tiimi ja kogu kommuuniga Discordis. Saate sellega liituda SIIN, rääkida kaasa projekti arengus ning soetada NFT peagi müügile tulevast kollektsioonist.