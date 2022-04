Sotsiaalmeedia diktatuur peab muutuma

Sotsiaalmeedial on liiga suur mõju meie arvamuse ja maailmapildi kujundamisel, et see kontroll tohik olla ühe ettevõtte käes. Me oleme juba näinud selle tsentraalse kontrolli pahupoolt, millega mõjutati valimisi ja kuidas sisuloojate kontod pannakse kinni. Nende aastate pikkune töö ja sissetulek lihtsalt kustutatakse, sest üks platvorm otsustab mis siia sobib. Need kannatajad on päris inimesed, kellelt võetakse ära viis enda pere toetada. Mõnikord isegi ainuke viis seda teha.