Liikvel on kahtlased petuskeemid: ühel juhul kutsutakse täisajaga tööle, teine püüab kaardiandmeid

Sõnumi sisu on enamasti kõigil üks ja see sama. Saajat teavitatakse, et ta on valitud osalise või täistööajaga tööle ning päevapalgaks lubatakse 30-160 eurot. Ealiselt sobivad isikud vanusevahemikus 20-50 aastat. Märgitakse, et vaja on pingutada. Seejärel on lisatud telefoninumber, kuhu Whatsappi kaudu kontakteeruda. Twitteris on nii leedukad kui lätlased teavitanud, et ka nemad on neid sõnumeid saanud.