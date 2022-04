VIIES KORD | Euroopa Komisjon käis välja uued sanktsioonid Venemaale

"Me kõik nägime tülgastavaid pilte Butšast ja teistest Ukraina piirkondadest, kust Vene väed hiljuti lahkusid. Eile edastasin president Zelenskõile oma kaastundeavalduse ja kinnitasin talle Euroopa Komisjoni täielikku toetust nendel kohutavatel aegadel," teatas Ursula von der Leyen.

Need julmused ei saa ega tohi jääda vastuseta, lisas Leyen. "Nende kohutavate kuritegude toimepanijad ei tohi jääda karistamata. EL on koos Ukrainaga moodustanud ühise uurimisrühma. Selle ülesanne on koguda tõendeid ja uurida sõjakuritegusid ja inimsusevastaseid kuritegusid Ukrainas."