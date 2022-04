Päev börsil: sõnasõtta sattunud Saunum oli päeva suurim langeja

Suurimad langejad olid Saunum Groupi (-5,72%), Nordeconi (-1,56%) ja Tallinna Kaubamaja Grupi aktsiad. Kerisetootjate Saunumi ja HUUMi vahel on avalikes foorumites puhkenud sõnasõda, mille kohta Saunum täna ka börsiteate väljastas, öeldes, et ettevõtte vastu suunatud süüdistuste näol on tegu laimuga.