Šokeerivad summad. Selgus, kui palju on Euroopa Liit sõja ajal Venemaad Ukrainast rohkem toetanud

Alates sissetungi algusest on lääs maksnud Venemaale kütuse eest 35 miljardit eurot. Ukraina on seevastu saanud Venemaa rünnaku kaitseks kõigest miljard eurot.

"Me peame aitama [ukrainlastel] end kaitsta. Oleme andnud Ukrainale miljard eurot. See võib tunduda palju, kuid miljard eurot on see, mida me maksame Putinile iga päev tema energia eest," ütles Josep Borrell.