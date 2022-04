Teeremondis on puudu aina rohkem raha. Ka tänavu laguneb rohkem, kui suudetakse parandada

Just praegu on teede lagunemise aeg. Külmetab-sulatab-külmetab – tee pragudesse kogunev sulavesi lükkab uuesti külmudes praod üha laiemaks. Eesti ühe suurima tee-ehitusettevõtte Verston juht Veiko Veskimäe ütleb, et meie teede seisund läheb iga aastaga järjest kehvemaks. „Sõitsin eelmisel nädalal Tartust tagasi ja avastasin, et isegi Tartu maanteel, mis on meie põhitee, on üks lõik väga kehvas seisukorras,” kirjeldab Veskimäe. „Me ei ole juba aastaid investeerinud, et teedevõrk säiliks. Mida aeg edasi, seda rohkem hakkab välja lööma teedevõrgu kehv olukord,” lisab ta.

Seda on kinnitanud ka riigi tehtud uuringutes olevad arvud: riigiteedel ulatub remondivõlg juba 800 miljoni euroni, kohalike omavalitsuste teedevõrgu rekonstrueerimis- ja remonttööde kohene vajadus on 3,6 miljardit eurot. Kuidas edasi?