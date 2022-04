Marõna Košova (28) põgenes Eestisse Odessast. Paar päeva enne Venemaa invasiooni Ukrainasse oli ta viinud tööks vajaliku fotokaamera parandusse. 24. veebruaril teatas Košova sõjaväelasest elukaaslane, et Odessasse on organiseeritud evakuatsioonibussid. „Ta ütles, et mul ei ole turvaline Odessas ja ma pean ära minema,” meenutab kodumaal fotograafina töötanud Košova. Oma elukaaslase ameti tõttu pidi ta oma arvutist ja telefonist eemaldama kõik vestlused ja pildid. Samuti kustutas ta suure osa loomingust, mis oli arvutisse salvestatud.