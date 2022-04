Ebatavaliselt palju lapsi haiglates: Kinderi šokolaadimunad eemaldatakse lettidelt

Haiguste ennetamise ja tõrje Euroopa keskuse (ECDC) andmetel on üheksas Euroopa riigis tuvastatud šokolaadi söömise järel salmonelloosi juhtumeid.

"Ebatavaliselt palju lapsi on haiglaravil viibinud. Mõnel on tõsised sümptomid, sealhulgas verine kõhulahtisus," ütles keskus uudisteagentuuri Reutersi andmetel.

Itaalia kondiitritoodete ettevõte Ferrero on võtnud tagasi mitu partiid Kinder Surprise'i šokolaadimune Hispaanias, Ühendkuningriigis ja Iirimaal. Ferrero ütleb, et meede on ennetav. Ettevõtte teatel ei olnud ükski Kinderi toode salmonella suhtes positiivne.

ECDC aga kinnitas, et alla 10-aastaste laste haigusjuhtumid olid seotud Kinderi munadega. Ei täpsustatud, kas haigusi põhjustasid ainult Ferrero tooted.

Šveitsi toiduainetetööstuse Nestle'i sõnul ei ole nemad ühtegi toodet tagasi kutsunud. Ka Lindt & Sprunegli ei ole teatanud ühestki tagasikutsumisest.

ECDC lisas, et uurimist jätkatakse koos Euroopa toiduohutusametiga (EFSA). Andmete kohaselt on hetkel üle Euroopa tuvastatud 134 salmonella juhtumit. Kõige rohkem juhtumeid on Ühendkuningriigis, kus 24 tunni jooksul kinnitati 63 kinnitatud juhtumit. Juhtumeid on tuvastatud ka Prantsusmaal, Iirimaal, Belgias, Saksamaal, Luksemburgis, Madalmaades, Rootsis ja Norras.

Kinderi kaubamärgi majustused eemaldatakse Eestis lettidelt

Põllumajandus- ja Toiduameti peaspetsialist Triinu Allika sõnul on hetkel teada, et kõnelauste toodete partiid on jõudnud müügile AS Prisma Peremarket kauplustesse, kes kõrvaldas vastavad partiid müügilt ja algatas ka nende tagasikutsumise tarbijalt. „Amet jätkuvalt kogub informatsiooni tagasi kutsumisele kuuluvate toodete kohta. Kõik Eesti teadaolevad maaletoojaid ja edasimüüjaid on juhtumist teavitatud. Juhul, kui veel tooted on jõudnud Eestisse teavitab amet sellest jooksvalt," selgitas Allika.

Lettidelt eemaldatakse antud tooted: