Snickers Workwear 3.0 tööpüksid: parim sai veelgi paremaks

Snickers Workweari tööpükse iseloomustab eriliselt hea istuvus ja mugavus, mis on tagatud tugevate, ent elastsete materjalidega, tegemata samas kompromisse vastupidavuse osas.

Eemaldatavad ripptaskud

See on Snickers 3.0 tööpükste funktsionaalne uuendus, sest vahel on ripptaskuid tarvis ja mõnikord mitte. Nüüd saab need kergesti eemaldada ja sama kergesti tagasi kinnitada. Lisaks on ühele ripptaskule lisatud tugevad aasad tööriistade riputamiseks. Vastupidavuse tagamiseks on nende valmistamisel kasutatud koguni kahte erineva tugevusega Cordura®-t.

Lukuga õhutusavad reite sisekülgedel

Vahel on tööl väga kiire või ilm väga soe ja siis on ka kõige hingavam riie ikka palav. Uutel Snickers 3.0 tööpükstel on reite sisekülgedel lukud, mille avamisega saab liigse soojuse kergelt välja lasta. Vastupidav võrgust põhi takistab tolmu ja mustuse sissepääsu.

Veniv Cordura® põlvedel ja säärtel

Põlve- ja sääreosad, mis vajavad lisakaitset kulumise ja hõõrdumise eest, on valmistatud ülimalt tugevast, kuid venivast Cordura®-st. Põlvedest jätkub veniv ja vastupidav Cordura® kuni alumiste servadeni. Lisaks on neljas suunas veniv paneel jalgade vahel ja kogu istmiku piirkonnas.

Muutunud tagataskud

Peale õmmeldud Cordura®-st tagataskute asemel on uutel 3.0 tööpükstel klappidega peittaskud. See annab pükstele kena klaari ja kaasaegse välimuse, kuid veelgi tähtsam on see töömugavuse seisukohalt – kükitades ja kummardudes annab riie maksimaalse venivuse.

Kaasaegne kitsas lõige

Snickers 3.0 tööpükstel on kaasaegne slim-fit-lõige. Tänu rohkele venivate materjalide kasutamisele ei takista isegi kitsas lõige töö tegemist. Kindluse mõttes proovi uut mudelit enne ostu jalga.

Krõpsuga tööriistahoidjad on puusadel tagasi, neid igatsesid paljud kasutajad ja saavad nüüd rõõmustada. Lisaks peenikesed helkurribad sääre tagaosas.