Maagaasiga varustatus paraneb. Eesti ja Soome võtavad kasutusele ühise ujuvterminali

Nii Eesti kui Soome maagaasiga varustatus sõltub tugevalt Venemaast , mistõttu tuleb praegusel ebastabiilsel ajal oma seljatagune kindlustada ning luua valmisolek Venemaalt pärinevast gaasist loobumiseks. Leidsime põhjanaabritega, et kõige mõistlikum on oma jõud ühendada ning tagada mõlema riigi gaasivarustus läbi ühise veeldatud maagaasi terminali kasutuselevõtu veel sellel aastal,“ ütles majandus- ja taristuminister Taavi Aas.

Plaan näeb ette, et Eesti ja Soome loovad LNG ujuvterminali teenindamiseks vajalikud haalamiskaid ning kahasse renditakse vajalik ujuvterminal, mida on võimalik kasutada mõlemal riigil ja Soome lahe mõlemal kaldal. Vajalikud haalamiskaid luuakse Eestis Paldiskisse ning Soomes Inkoosse. LNG ujuvterminal on kavas piirkonda tuua sügiseks ning paigaldada esmalt haalamiskäi äärde, kus seda on võimalik teha kõige kiiremini. Edaspidi lähtub ujuvterminali asukoht turu vajadustest ning suurustest. Haalamiskaid Soome lahe mõlemal kaldal suurendavad mõlema riigi gaasitarbijatele tarnekindlust ning lisavad vajalikku paindlikkust ujuvterminali kasutamiseks.