Novoloto juhiks sai Anneli Hirv

Novoloto omanikeringi kuuluva Janis Zuzansi sõnul on kaks pandeemia-aastat tõsiselt räsinud nii inimesi kui ettevõtteid. "Novoloto on kõigi piirangute kiuste suutnud jääda püsti ja nüüd on uue juhi esimene suur väljakutse viia kogu ettevõte tagasi normaalsesse tegevusrütmi," ütles Zuzans.

Pikaajalise juhtimiskogemusega Anneli Hirv on viimaste aastate jooksul juhtinud näiteks Solaris Keskuse ja Mustamäe Keskuse valmimist ja turuletulekut. "Kasiinomeelelahutus on valdkonnana mulle küll uus, aga seda huvitavam. Samas kliendikogemuse igakülgne lihvimine ning motiveeritud meeskondade arendamine ja juhtimine on aastaid olnud minu fookusteemad. Just nendele tugevustele plaanin rajada ka Fenix Casino jätkuva arengu," kommenteeris Novoloto värske juht Anneli Hirv.

Uue juhi kinnitusel on Fenix Casino kõigest hoolimata viimasel paaril aastal oluliselt arenenud. "Meie töö on pakkuda inimestele neile sobival hetkel kvaliteetset vaba aja veetmise võimalust, nii-öelda väikest seiklust igapäevarutiini kõrvale. Piirangute aeg on läbi ja lõpuks ometi saame taas külalisi võõrustada just neile sobival ajal," rõhutas ka Anneli Hirv.

Fenix Casino on Eesti suuruselt teine kasiinokett. Hasartmängumaksu, mille abil riik toetab erinevaid kultuuri-, spordi- ja sotsiaalprojekte, tasus Novoloto mullu ligi 3 miljonit eurot.

1996. aastal asutatud OÜ Novoloto on kasiinoketi Fenix Casino ja portaali FenixBet omanik, mis annab Eestis tööd enam kui 200 inimesele. Ettevõte kuulub Euroopa juhtivasse hasartmängutehnoloogiaid arendavasse ja tootvasse kontserni Novomatic Group. Novoloto on Eesti Hasartmängude Korraldajate Liidu (EHKL) liige.