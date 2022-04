Siigur restoranide peakokk: Michelin toob Eestisse toiduturismi

Eesti on aastaid oodanud, et saada Michelini restoranigiidi, mis on rahvusvaheliselt kuulsaim, prestiižseim ja pikima ajalooga restoranivaldkonna tunnustussüsteem. Siigur restoranide peakoka Tõnis Siiguri sõnul hakkavad tänu Michelinile Eestit külastama toiduturistid.