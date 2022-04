Läti peaminister: võiksime olla Paldiskis eestlastele rentnikud

Intervjuus Latvijas Raadio "Krustpunktale" tõi Kariņš välja, et Eesti projekt oleks kiirem lahendus, mistõttu võiks Läti seal rentnikuna kaasa lüüa. Arvesse tuleb võtta, et Skulte sadama projekti alles ehitatakse ja selle valmimis periood on pikem.

Karinš ennustas, et LNG-terminal Paldiskis võiks valmis saada selle aasta lõpuks, Skulte terminal aga kahe aasta jooksul. Praegu käib peaministri sõnul arutelu selle üle, milline tee oleks kiireim ja kasumlikum, et saavutada täielik sõltumatus Venemaa energiast. Skulte terminali puhul ei ole riik valmis seda projekti oma rahaga arendama. Peaminister avaldas lootust, et valitsus võib järgmisel nädalal selles küsimuses kokkuleppele jõuda.

Samuti ütles ta, et projekti pole seni loodud Vene ettevõtte Gazprom poliitika tõttu, mis raskendab ka Klaipeda LNG-terminali toimimist. Nimelt on Gazprom seni pakkunud maagaasi "mõned sendid" odavamalt, takistades seega igasugust investeeringut LNG-terminali. "Nüüd, kus on selge, et loobume Vene gaasist, on investorite huvi hoopis teine. Ma juba praegu näen, et huvi on ja areng tuleb kiire," ütles Kariņš.