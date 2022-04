Säästes nii kontori kui ka töötajate energiat – Grüne Maja näide

„Alustasime Grüne arendamist kahest lähtepunktist. Esiteks oli vaja kõrvlakulud üürnike jaoks võimalikult madalaks saada. Mida on selleks võimalik tavalise büroohoone puhul teha? Eks see väikest viisi maailmapäästmise idee ole, et saada läbi võimalikult roheliselt,” kirjeldab Tammemäe ja toob juurde teise samaväärselt olulise kriteeriumi ehk stabiilse sisekliima. „Soovime, et inimestel oleks siin võrreldes tavabüroodega võimalikult hea olla. Kõik teavad seda ebamugavat tunnet, kui kevadel või suvel hakkab konditsioneerist jahedat õhku peale puhuma. Temperatuur peaks olema ühtlane, nii et midagi ei puhu peale ning toa teises nurgas ei ole hoopis palav. Hetkel pole sarnast lahendust veel kusagil mujal Eestis projekteeritud. Kuna vahelagede mass on niivõrd suur, tekib hoones maakeldri efekt. Jahedaks aetud konstruktsioon hoiab suvel terve päeva ühtlast temperatuuri,” kirjeldab Tammemäe.