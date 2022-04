Eestlase firma kaasas 2,3 miljonit eurot, et arendada maailma intelligentsemaid robotniidukeid

Kingdom Technologies robot muruniiduk ületab kõiki turul olevaid robotmuruniidukeid tänu roboti liikumistrajektoorile, mis sarnaneb inimese omale ning suurendab seeläbi niiduki efektiivsust. Võrreldes turul olevate traditsiooniliste robotniidukitega suudavad väljatöötatud robotid katta kuni 10 korda suuremaid alasid, ei vaja piirdekaabli paigaldamist ning tagavad kõrgeima lõikekvaliteedi kui ka ohutuse. Ettevõte on välja töötanud mitmeid uudseid ja patenteeritud tehnoloogiaid, et saavutada antud kvaliteet.

Kingdom Technologies on ehitanud viis töökorras robotit, mis on kasutusel klientide juures Šotimaal ja Eestis ning praegu on tootmises veel kümme robotit. Ettevõte on eelnevalt kaasanud ligi 1,1 miljonit eurot investeeringuid ja rahastust, firmas tegutseb seitsmeliikmeline meeskond ning hetkel teenib tulu Eesti kui ka Šotimaa turgudel.