Fondid kaitsesid pensionivara võlakirjafondidest paremini. Kas levinud investeerimisnõu enam ei kehtigi?

2022. aasta esimene kvartal tõestas aga vastupidist - võlakirjarikkad fondid kaotasid sama palju kui aktsiafondid ning kohati enamgi. Kas raamatutarkused ja levinud investeerimisnõu siis enam ei kehtigi?

3-5% ulatuses miinuspoolele jäävad tootlused mõne kuu lõikes on siiski suhteliselt väikesed liikumised. Kui asjad peaksid väga halvaks minema, on aktsiafondide kaotusvõimalus kahtlemata võlakirjafondidest suurem. Finantsturgudel ei ole 100% kindlaid stsenaariume ja märksõnaks on tõenäosus. Nii on tõenäosus pikaajaliselt paremat tootlust teenida ja inflatsiooni edestada aktsiarikaste pensionfondidega. Parema tootlusootuse eest tuleb loovutada stabiilsus ja olla valmis lühemaajalisteks suuremateks kõikumisteks.

Oluline on pikaajaline vaade

Esimese kvartali miinused ei tundu pooltki nii hirmsad, kui vaadata asju veidi pikemaajaliselt. Eelmisel 2021. aastal saavutasid SEB pensionifondid kuni +28,75% aastatootluse ja eelmiste aasta korralike plusstulemuste kõrval on enamike fondide alanud aasta miinused suhteliselt väheolulised.

Valmis tuleb olla selleks, et võlakirjafondid võivad ka edaspidi teenida väikest miinustootlust. Esmapilgul võib see tunduda arusaamatu, kuidas saavad kindlaksmääratud väikese intressimääraga võlakirjad tuua investorile miinust. Kui aga intressimäärad järsult tõusevad, muutuvad n-ö vanad väiksema intressiga võlakirjad vähematraktiivseks ja nende hinnad kohanduvad allapoole. SEB on hoidnud võlakirjarikastes pensionifondides rohkem lühiajalisi võlakirju ning lisaks veel inflatsioonikaitsega võlakirju, mis on aidanud aasta algusest enamikke teisi konservatiivseid pensionifonde edestada, kuid miinusest ei pääsenud meiegi.