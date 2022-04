Kuldmuna töid saab esitada veel vaid loetud päevad – tähtaeg 10. aprill kell 23.59

Loov is in the air! Defol.io on tööde esitamiseks avatud veel viimast nädalat, st kuni 10. aprillini. Pöörame tähelepanu asjaolule, et tööde eest saab tasuda üksnes arvega. Tavahinnaga töö esitamiseks tuleb arve genereerida enne 10.04 kell 23:59. Vabandame võimalike ebamugavuste pärast. Kui on tekkinud küsimusi konkursi kohta, siis võib julgelt kirjutada info@kuldmuna.ee. Defol.io küsimuste osas pöörduda tehnilise toe poole: support@defol.io.