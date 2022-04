INTERVJUU | Kuldmuna PR-žürii juht Taavi Linnamäe: „Tõstame esile tööd, kus on lisaks perfektsusele ja tulemuslikkusele ka midagi rohkemat peidus.“

Taavi, miks olete valinud PR-valdkonna?

Ma ei ole nii süsteemne ja kannatlik inimene, et teeks elus väga pikki plaane ja kindlaid otsuseid ning siis elaks nende järgi järgmised 20 aastat. Näiteks, et valin mingil kaalutletud põhjusel välja valdkonna, millega tahan oma elu siduda ja siis asun selle nimel pingutama. Pigem on see kõik olnud ikka juhuste jada, natuke on olnud ka soodsat tuult ja mingites kohtades endal pealehakkamist. Selle tulemusel olen viimased 20 aastat kommunikatsioonivaldkonnas töötanud.

Millega oma igapäevatöös tegelete?

Tänaseks on elu nii läinud, et ma päris puhtal kujul suhtekorraldustööga enam ei tegelegi. Kui möödunud sügisel Kadriorus hoogsa hüppega presidendi kantseleist lahkusin, siis mõtlesin päris põhjalikult, mida edasi teha. Jõudsin lõpuks välja sinna, et proovin oma elu kokku panna erinevatest töistest tükkidest ja eeskätt põhimõttel, et saaks teha toredaid asju ägedate inimestega või vastupidi. Ma ei tahtnud minna kuskile tööle, panna kogu – või vähemalt suure osa – oma energiast ühe idee või ettevõtmise alla. Küllap see oli ka mingi reaktsioon viieaastasele perioodile Vabariigi Presidendi meeskonnas, sest see oli tõesti midagi, kuhu panin kogu oma energia, aja ja hinge terve selle perioodi vältel.

Ja nüüd tundsin, et tahan teisiti. Nii tegelengi hetkel hoopis meie digieduloo ekspordiga ja ilmselt üha kasvamas tempos ka järgmise aasta märtsis toimuvate parlamendivalimistega. Sinna juurde ka jätkuvalt president Kaljulaidi büroo tegemiste koordineerimine ja selle baasilt mõttekoja käivitamine. Siia sekka natuke iduettevõtetega kaasa mõtlemist ning veel üksikute projektidega täiesti erinevatest valdkondadest, mis on hingelähedased ja mida tahan teha – on need siis seotud laste vaimse tervise, meie keskkonna teemade või veel millegi kolmanda-neljandaga.

Seega head ja soravat vastust küsimusele, mis tööd ma teen, ma anda ei oskagi.

Milline on hea PR-kampaania?