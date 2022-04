INTERVJUU | Kuldmuna digižürii juht Jaan Naaber: võimalik, et parimat tööd pole ma veel näinudki

Jaan, kui kaugel oleme maailmast, et loovkonkurssidel peaks kõiki töid hindama just digižürii?

Usun, et sinnani on veel palju minna. Digi on selgelt väga oluline, aga füüsiline maailm on siiski see päris, mida digi mugavamaks, lihtsamaks ja terviklikumaks muudab. Digi täiustab ja mitmekesistab.

Mis sind digivaldkonna juures kõige enam köidab?

Kiire areng, uued võimalused, kohanemine ja pidev muutuste keskel töötamine.

Kas üldse üle ei viska, et kõik on pidevas muutumises?

Oh ei. Muutuste juhtimine, uute lahenduste väljatöötamine ja elluviimine ongi meie töö võlu.

Sinu loodud agentuur asub Tartus, mis on Eestis ikka harukordne nähtus. Samas käid tihti Tallinnas. Milline see meie turunduselu tervis paistab, kui vaatad asjale sealt lõunast, kõige paremate mõtete linnast?

Tartus on maailma parim elu- ja töökeskkond. Siin on olemas kõik võimalused ja veel enamgi, et ka kõige suuremad ambitsioonid realiseerida. Tartu keskkond ja inimesed selles on ise harukordsed ja selles peitub ka põhjus, miks me Tartus asume.

Vaade lõunast ma usun on sama, mis mujaltki. Järjest rohkem on julgust seada kõrgemaid sihte, planeerida pikemalt ja luua jätkusuutlikke lahendusi. Loovust seejuures kaotamata.

Mida põnevat on Eesti digiturunduse skeenes viimasel ajal silma jäänud?

Koroona on seadnud uued lähtepunktid ja heas mõttes sundinud uusi võimalusi otsima. Viimasel aastal on tulnud väga palju põnevaid lahendusi. Terviklikkus ja koostöö on vast head märksõnad, kuidas viimast aega lühidalt iseloomustada.

Ma konkreetseid töid, mis mulle silma jäänud on, veel esile ei tooks, pigem kutsun üles kõiki Kuldmunale oma töid saatma. Eestis on tehtud väga-väga palju digilahendusi ja digiturunduse projekte – rakendused, veebid, kampaaniad jne. Täitsa võimalik, et kõige parem töö on hoopis kuskil peidus, selline, mida ma pole veel näinudki. Jätame kõige silmapaistvama töö valimise žürii ülesandeks.

Kas käime siin Eestis ikka maailmaga kaasas? Või oleme üldse nii kõva digiriik, et lähme maailmal eest ära?