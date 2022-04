Maailmapanga valus prognoos: Ukraina majandus sulab tänavu poole võrra

Maailmapank prognoosib, et Venemaa sissetung Ukrainasse põhjustab Ida-Euroopas ja osades Aasia piirkondades suuremat majanduslikku kahju kui koronaviiruse pandeemia.

Maailmapanga kinnitusel on Ukraina sõjaolukord sulgenud pooled riigi ettevõtetest ja kärpinud eksporti. Panga asepresidendi Anna Bjerde sõnul vajab Ukraina viivitamatult suurel hulgal rahalist toetust. Pank on seni saatnud Ukrainale abi peaaegu 1 miljardi dollari ulatuses, lähikuudel on lubatud veel 2 miljardit dollarit.