IKEA alustas Eestis massvärbamist

"Meie visioon on luua parem igapäevaelu paljude jaoks, alustades enda töötajatest. IKEA üle 75-aastase ajaloo jooksul on välja kujunenud tugev töökultuur, mis võimaldab meil pakkuda töökohti, kus kõik tunnevad end olulise ja hinnatuna. Kõik meie töötajad on võrdsed ning olenemata ametikohast kehtivad kõikidele samad rahalised ja mitterahalised hüved. Näiteks kui ettevõte saavutab seatud eesmärgid, makstakse preemiat kõikidele töötajatele - logistikameeskonnast kontoritöötajate ning koristusmeeskonnani," selgitas Keres.