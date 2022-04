Missugust mentorit ma just praegu vajan?

Mentorluse tüübid

Erinevatel eluperioodidel ja hetkedel vajame me erinevaid mentoreid. Mentoreid ongi olemas mitut tüüpi. Antiik-Kreeka aegse teadmise ülekande mentorluse aeg on tänaseks otsa saanud, sest me ei mõtle enam mentorist kui hallipäisest tarkuse jagajast ja pajatajast, keda jaksaks tundide kaupa vaikides kuulata. Lisaks on juba vägagi ammu selgunud, et kogemust ei ole ainult kuulamise abil võimalik ühelt inimeselt teisele üle kanda.

Coach’iv mentorlus on mentorluse liik, mis leiab Eestis üha rohkem tuntust ja kasutust. Selle puhul on mentor omandanud coaching’u võtted ja valdab vähemalt ühte coaching’u mudelit. See on lähenemine, kus mentor küsib sinult coach’ivaid küsimusi ja sina ise pakud võimalikke lahendusvariante ning ideid enda eesmärgi täitmiseks. Mentor on väljakutsete esitaja, inspireerija, innustaja ja peegel. Hästi näitab coach’iva mentorluse olemust valem Mentor= coach+. Plussiks ongi see, et mentor võib teatud mahus jagada ka enda kogemust ning lugusid, tal on endal juhikogemus ja ta saab olla sulle eeskujuks ja kohati ka uste avajaks. Coach´iva mentori väljakutseks võib sageli olla kuulamisoskuse rakendamine ja kannatlikkuse säilitamine. Kogenud juhist mentoril on ju vastusevariandid endal peas olemas, mida tahaks kohe lahkel moel välja pakkuda.