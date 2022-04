Valgevene hirmul: sanktsioonid hävitavad majanduse tähtsaimad osad

Majandusministri Tšervjakovi sõnul on "ebasõbralike" riikide turgudele sisenevad tooted kõrge konkurentsivõimega ja seda nii hinna kui ka kvaliteedi osas. "Just nende kaupade järele on maailmas praegu suur nõudlus. Te märkate, kuidas väetiste hinnad tõusevad. Kuidas tõusevad toiduainete, kangaste, puidu jne hinnad," juhtis ta toodete olulisusele tähelepanu. Ta lisas, et täna tegelevad nende ettevõtted aktiivselt sellega, et jõuda soovitud turgudeni.