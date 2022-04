Riigikogu võttis vastu seadusemuudatuse, mis aitab Ukraina sõjapõgenikel kergemini Eestis tööle asuda

Muudatusega eesmärk on luua kolmandatest riikidest pärit inimestele töö- ja õpirändeks paindlikumad tingimused, sealhulgas lihtsustada Ukraina sõjapõgenike kaasamist tööturule.

Teise lugemise käigus viidi eelnõusse sisse muudatusi. Need puudutavad näiteks Ukraina sõjapõgenikele kiireloomuliste lahenduste pakkumist tööjõuturule integreerumisel, samuti neile Eestisse saabumiseks ja Eestis ajutiseks viibimiseks seadusliku aluse andmist ning töötamise erisuste sätestamist. Sätestatakse töötasunõue, mille järgi tööandja on kohustatud Ukraina töötajale maksma tasu, mille suurus on vähemalt võrdne Statistikaameti viimati avaldatud selle tegevusala aasta keskmise brutopalga koefitsiendi 0,8 korrutisega.

Eelnõu osutus valitsuskoalitsioonis aga proovikiviks. Seadus pidi jõudma lõpphääletusele juba eelmisel nädalal, kuid Keskerakonna eestvedamisel teatas põhiseaduskomisjon, et ilmnenud kitsaskohad tuleks veel läbi arutada.

Eelnõu algatas keskerakondlasest siseminister Kristian Jaani, teda aitasid ministrid Taavi Aas (Keskerakond) ja Andres Sutt (Reformierakond). Niisiis tekkis küsimus, mida küll Keskerakond säärase pidurdamisega päriselt plaanib.

„Vahel on pausi võtmine ka sisuline, pole alati vaja mõelda poliittehnoloogia peale,” ütles toona keskfraktsiooni juht Jaanus Karilaid. „Pealegi, me otsustasime komisjonis konsensuslikult eelnõu edasi lükata, sest see vajab veel arutamist.”

„Kui koalitsioonipartner ütles sulle üle laua, et me ei toeta seda, siis pole poliitiliselt mõistlik panna seda hääletusele, sest lähed ette kaotama,” selgitas Reformierakonna fraktsiooni juht ja põhiseaduskomisjoni liige Mart Võrklaev konsensust.