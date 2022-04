Poola ettevõte toob Tallinnasse 23 uut trammi

Tallinna abilinnapea Andrei Novikov ütles, et tegemist on ajaloolise otsusega, mis aitab muuta pealinna ühistransporti veelgi rohelisemaks ning kinnitab avalikkusele, et linn panustab aktiivselt uute trammiliinide avamisesse. „Viimasel ajal on kõlanud mitmeid trammidega seotud tulevikuplaane ning nendest lähtuvalt peame olema valmis ka uusi trammiliine teenindama. Uute trammide saabudes oleme võimelised rohkemaid sõitjaid teenindama nii tänase veomahu juures ning ka siis, kui uued trammiliinid, näiteks Vanasadama liin saab valmis. Meie soov on pakkuda pealinnas parimat ühistransporditeenust ja selleks on vaja uusi tramme, mis aitavad muuta ühistransporti sõitjatele veel mugavamaks, kiiremaks ja keskkonnasõbralikumaks, mis on eriti oluline Tallinna kui Euroopa rohelise pealinna kontekstis," ütles abilinnapea Andrei Novikov lisades, et hankelepingu kogumaksumus on ca 50 miljoni eurot.

TLT juhatuse esimehe Deniss Boroditši sõnul on rõõmustav, et ligi kolm aastat kestnud trammihange on jõudnud eduka tulemuseni ning paari aasta jooksul jõuavad kauaoodatud trammid liinile.

„PESA on Poola suurettevõte, kes toodab nii tramme kui ronge ning kellel on tugev ja pikaajaline kogemus. Hanke raames pakutud trammi mudel on PESA Twist ehk need trammid on 28,6 meetri pikkused ja 5 ukse avaga. Neis on 65 istekohta ja nad mahutavad kokku 300 reisijat. Uute trammide sõitjate salong on suures ulatuses madalapõhjaline, et tagada trammide turvaline ja mugav kasutamine erinevate vajadustega inimestele. Loomulikult hakkavad ka uued trammid sõitma 100% roheelektril nagu juba kõik Tallinna trammid ja trollid täna sõidavad," lisas juhatuse esimees.

Boroditš lisas, et uued trammid täiendavad Tallinna Linnatranspordi trammiparki, kuhu täna kuulub 64 trammi. Täiendavate trammide hankimise eesmärk on tõsta veelgi pealinna ühistranspordi teenuse kvaliteeti, suurendada sõidukiparki ning seeläbi laiendada ka trammide teenuse ulatust.