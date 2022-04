Jälgimise eest süüdistuse saanud Nokia lahkub Venemaa turult

Viimastel nädalatel on Nokia peatanud tarned ning viinud oma teadus- ja arendustegevuse Venemaalt välja. Täna teatati, et lahkutakse Venemaa turult.

Lääneriigid kardavad, et teleoperaatorite lahkumise järel kaob Venemaal täielikult olulise teabe levik ning ligipääs välismaa meediale. Nokia kinnitab, et riigist väljumisel tagatakse võimalus võrkude säilitamiseks. Hetkel töötatakse selle nimel, et litsensid säiliksid kooskõlas lääneriikide sanktsioonidega.

Turult lahkumine Nokiale suurt kahju ei too. Venemaa moodustas 2021. aastal vähem kui kaks protsenti ettevõtte netokäibest. Arvestades tugevat nõudlust teistes piirkondades, ei mõjuta Nokia hinnangul Venemaalt lahkumine ka ettevõtte 2022. aasta väljavaateid.

Nokia juhi Pekka Lundmarki sõnul on üheks lahkumise edasilükkamise põhjuseks Venemaa seadusandlus. "Venemaal on selliste olukordadega seotud seadusandlus üsna keeruline ja karm. See on nõudlik operatsioon, mida tuleb korralikult planeerida," sõnas Lundmark.

Varem on Venemaa ähvardanud kohalikku juhtkonda vanglakaristusega, kui ettevõte peaks üritama riigist lahkuda.



NY Times: Nokia aitas ehitada Venemaal laiahaardelist jälgimissüsteemi

Märtsi lõpul väitis New York Times umbes 75 000 lekitatud dokumendi uurimise põhjal, et Nokia arendas koos Venemaa jõustruktuuridega inimeste jälitamise tehnoloogiat, millega rünnati sealseid ajakirjanikke ja opositsioonipoliitikuid. Dokumendilekkest selgub, et Nokia tarnis aastaid seadmeid ja teenuseid SORM-i ühendamiseks Venemaa suurima telekommunikatsiooniteenuse pakkujaga. Soome firma ei tegelenud ise telefonide ja internetiside pealtkuulamisega, vaid töötas selle nimel, kuidas ühendada telekomiettevõtte sidevõrke SORM-süsteemiga, haaret laiendada, täiustada ja kõrvaldada tõrkeid.