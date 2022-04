KUULA SAADET | Eduka ettevõtte üks oluline saladus on õppimine ja töötajate arendamine

Ei ole just väga palju ettevõtteid, kes saavad tähistada 30. aasta juubelit ning olla samal ajal ka edukas ning ihaldatud tööandja. Linconal on see õnnestunud. Pikast tegutsemisajast hoolimata on kaadrivoolavus äärmiselt väike ja keskmine tööstaaž kõrge. Selle taga on töötajate arengu väärtustamine ning kolleegidega sarnaste väärtuste jagamine, mis teeb koos töötamise lihtsaks ja edukaks.