Juba teine kaval ärivõte. Seadusauk suunab kinoäri monopoli poole

Kui veel aasta tagasi lükkas konkurentsiamet kinode koondumise taotluse tagasi, siis nüüd leidis MM Grupp OÜ magusa asukohaga kino ostuks lahenduse ja ametit ei olnudki tarvis.

Läinud aasta alguses leidis konkurentsiamet, et MM Grupp OÜ ja Forum Cinemas OÜ koondumine võib märgatavalt kahjustada konkurentsi, mis peaks Tallinnas ja selle lähiümbruses filmide näitamise vallas olema. Eelmisel nädalal sai see siiski teoks. MM Grupp teatas, et ostis Kinoplaza OÜ, mis haldab Forum Cinemase kaubamärgi all kino Tallinna kesklinnas Coca-Cola Plazas. Konkurentsiameti luba seekord ei vajatud, sest kino käive jäi mullu alla kahe miljoni euro. Kuidas leiti viis see MM Grupile mängida? Mida tähendab filmihuvilisele kinode koondumine ühe omaniku kätte, loe alljärgnevast loost.