Uus nõue võib keelustada senised õhksoojuspumbad

Õhksoojuspumpade populaarsus on igal aastal kasvanud. Elektri- ja naftahinna tõusu tagajärjel on oodata, et soojuspumbad muutuvad veelgi menukamaks.

Soome väljanne Iltalehti vahendab, et soojuspumbaühingu Sulpu andmetel on Soomes kasutusel üle miljoni õhksoojuspumba.

Sulpu direktori Jussi Hirvoneni sõnul on ettepanek valdkonna tööstuse jaoks järsk, siiski ei tule regulatsioon neile üllatusena. "Keeld ei kehti aga olemasolevate pumpadele, mistõttu ei pea kartma, et meil jääb miljon kasutamata pumpa vedelema," ütleb Hirvonen.

Selle asemel töötaksid uued müüdavad pumbad pärast keelustamist külmutusvedelike abil. Uued pumbad nõuavad aga oma tundlikuse tõttu uusi paigaldusmeetodeid ja täiendavaid koolitusi. On olemas juba heakskiidetud külmutusained, kuid probleem on selles, et need on kergemini süttivad ja plahvatusohtlikud.