Venemaa on valmis müüma naftat "sõbralikele riikidele" mistahes hinnaga

Venemaa on valmis müüma naftat ja naftasaadusi sõbralikele riikidele igas hinnaklassis, ütles energeetikaminister Nikolai Šulginov intervjuus ajalehele Izvestija.

Kommenteerides Vene nafta võimaliku ostukeelu tõttu võimalikku hinnataseme tõusu maailmaturul, märkis Šulginov, et seda on praegu raske prognoosida, "eriti arvestades lääne poliitikute ebakonstruktiivset käitumist antud olukorraga seoses".

"Ma arvan, et kõik rahvusvahelised ettevõtted, kes prognoosidega tegelevad, vaatavad need üldiselt üle, sest need on tehtud muude eelduste alusel. Geopoliitilise ja majandusliku olukorra muutusega pole keegi varem arvestanud. Nafta hind 80-150 dollari vahel barreli kohta on põhimõtteliselt võimalik," ütles Šulginov.

"Aga meie ülesanne ei ole arvata, kui palju nafta tulevikus maksab, vaid tagada naftatööstuse toimimine. Oleme valmis müüma naftat ja selle saadusi sõbralikele riikidele mis tahes hinnaga," ütles ta.

Minister märkis ka, et välisinvestorite lahkumist Venemaa nafta- ja energiafirmade juhtkonnast võib esialgu nimetada "hüpoteetiliseks".

"Praegu töötame erinevate variantide kallal, sest ettevõtted ei lõpeta lihtsalt tegevust, vaid neile tuleb leida uus ostja. Mõned investorid ütlevad, et ei tegele uute investeerimisprojektidega, vaid jätkavad olemasolevate projektide elluviimist. Meie ülesanne on jälgida seda olukorda ning kontrollida töökohtade säilimist," ütles Šulginov.

Šulginov ütles ka, et kütuse- ja energiakompleksi erinevate seadmete puhul on impordi asendamise määr erinev.

"Saatsime tööstus- ja kaubandusministeeriumile nimekirja kriitilistest seadmetest ja ministeerium tegeleb sellega aktiivselt. Seadmete varuosade puudumisel otsitakse loomulikult analooge, sh Venemaal toodetud või nendest, mida siin tootma hakatakse. Teema on oluline, sellega on tegeldud juba aastaid, lihtsalt see töö on muutunud olukorra tingimustes taas aktiviseerunud," rääkis ta.

"Elektrienergiatööstuses me veel probleeme ei näe. Nafta rafineerimise osas on eraldi komponendid, segmendid ja seadmed, kuid arvan, et lähtudes võimalusest otsida alternatiivseid seadmeid teistelt tarnijatelt, tuleb kütuse- ja energiakompleks olukorraga toime,” lisas Šulginov.