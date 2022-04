Fermi Energia alustab koostööd Kanada tuumaenergiaettevõttega

"Tuginedes meie omaniku inseneeria- ja tuumavaldkonna kogemusele, on Laurentisel hea meel teha koostööd Fermi Energiaga, et anda Eestile kindlust väikereaktorite lisamisele energiaportfelli," ütles Laurentise asepresident Jason Van Wart.

Eesti toodab suurema osa oma elektrienergiast põlevkivist või impordib naaberriikidest. Alates 2019. aastast on Fermi Energia uurinud väikese moodulreaktori arendamise ja kasutuselevõtu võimalust Eestis, et tagada stabiilne, puhas ja kindel elektrivarustus iga ilmaga.

"OPG on tuumaenergia ettevõttena maailmas tipptasemel ning nende otsus rajada esimene omatüübiline GE Hitachi BWRX-300 väikereaktor Darlingtonis teevad sellest maailma juhtiva väikereaktori projekti," sõnas Fermi Energia tegevjuht Kalev Kallemets. BWRX-300 on Fermi Energia referentstehnoloogia.

"Fermi Energia teeb Laurentis Energy Partners'iga tihedat koostööd töötamaks välja rajamisprogramm, mis on aluseks mitme väikereaktori edukaks litsentseerimiseks ja finantseerimiseks Eestis, et tagada tasukohane energiasõltumatus ning dekarboniseerimine Eestis ja teistes Balti riikides," rääkis Kallemets. "Tuumaenergia on puhas ja süsinikuvaba ning seetõttu vastab Euroopa Liidu jätkusuutliku rahastuse kriteeriumitele."