FOTOD | Koidulas ootab piiriületust mitukümmend veokit

Nädala alguses kirjutas Ärileht, et kuna transiit läbi Ukraina ja Valgevene on häiritud, suunatakse mitmed kaubaveod Euroopasse läbi Eesti. Koidula piiripunktis ootab hetkel mitukümmend veokit, et piiri ületada. Järjekorrad võivad venida väga pikaks ning nende lühenemist oodata ei ole. Seega tuleb arvestada, et hetkel kulub piiril kauem aega kui tavapäraselt.