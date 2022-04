Eestis tegutsev e-pood kuulutati maksejõuetuks: nõuded tuleb esitada kiiremas korras

Jaanuaris teavitas TTJA, et ameti piiriüleseid kaebusi lahendavale EL-i tarbija nõustamiskeskusele laekus 2021. aastal Animo Forti SIA osas üle 20 Eesti tarbija kaebuse. 2022. aasta esimeste kuudega on lisandunud uusi kaebusi, mistõttu peaksid kõik tarbijad, kellel on nõue Animo Forti SIA vastu, esitama hiljemalt 2. mail oma nõuded pankrotihaldurile.