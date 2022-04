Venelaste lootus Hiina krediitkaartidega arveldada on luhtumas

Venemaal on internetis ostlemine praegu keeruline. Pärast Visa ja Mastercardi lahkumist läksid paljud kodanikud üle Hiina krediitkaardile UnionPay ning paljud kodanikud lootsid, et saavad siis Venemaal Hiina pankade kaartidega maksta. Välismaiste internetitehingute jaoks aga blokeeriti maksed kõigilt Venemaal välja antud kaartidelt, sealhulgas UnionPaylt, teatas kolmapäeval päevaleht Kommersant.

Ajalehe andmetel on Venemaal 500 000 UnionPay krediitkaarti. Kuu ajaga on arv kümnekordistunud. Enamik neist kaartidest on virtuaalsed ja mõeldud ostmiseks just e-poodides. Aga enamik rahvusvahelisi veebimüüjate panku enam Venemaal välja antud kaarte ei aktsepteeri.