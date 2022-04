Hiigelinvesteering ohus. Punane täpp kaardil võib suurinvesteeringule saatuslikuks saada

Narva linna jaoks rullus lugu lahti päeval, kui ettevõte Ikaros Grupp esitas keskkonnaametile taotluse, et hakata Kadastiku karjääri ümbruses lubjakivikillustikku kaevandama. Kuna kaevandada plaaniti nii puurides kui ka lõhates, põhjustas uudis pahameelt nii ettevõtetele, elanikele kui ka linnavalitsusele. „Kõrval asuvad Balti elektrijaam ning ümberringi olemasolevad ja tulevased tootmisettevõtted. Ka linn pole kaugel. Kui lõhkamistöid teha, siis on arusaadav, et see häiriks nii ettevõtteid kui ka linnaelanikke,” sõnas Ida-Virumaa investeeringute agentuuri (IVIA) juhatuse liige Teet Kuusmik. Asja on arutatud juba üle kolme aasta. „Ühelt poolt on linn öelnud, et sinna ei saa karjääri teha, teisalt jätkab keskkonnaamet ikkagi menetlemist,” märkis ta.

Magus pind pole aga üksnes Ikaros Grupi unelm. Nimelt jõudis 2020. aastal IVIA lauale veepuhastusettevõtte Aquaphor Internationali soov ehitada Narva linna uus tehas, mille aastane ekspordikäive ulatuks kahe miljardi euroni. „Eesti mõistes oleks tegemist kuldkalaga,” märkis Kuusmik.