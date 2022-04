Vladimir Putin võttis sõna: eurooplastel pole Vene gaasile teist mõistlikku alternatiivi

"Lääneriikide püüdlus lõpetada ära Vene tarnijatelt gaasi ostmine ning selle alternatiivsete energiavahenditega asendamine mõjutab paratamatult kogu maailmamajandust," sõnas Putin. Ta lisas, et selliste sammude tagajärjed võivad olla aga väga valusad, mille reaalsus on see, et Euroopa ei saa hakkama ilma Venemaa energiaressursideta, sealhulgas maagaasita. "Euroopale ei ole praegu lihtsalt mõistlikku asendust," rõhutas Putin tänasel nafta- ja gaasisektoriga kohtumisel.