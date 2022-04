ERISAADE | Konkurentsiameti juht vangerdusest Tallinna kinomaastikul: kontrollime, kas tegu on keelatud koostööga

Kui tehing läbi läheb, siis on Margus Linnamäe investeerimisfirmal MM Grupp Tallinna kinoturul äärmiselt lai haare, kuna just sellele ettevõttele kuuluvad Apollo kinod.

Varasemalt oli konkurentsiamet taolisele tehingule pidurit tõmmanud, ent nüüd on uus olukord. Ots räägib, et kui koondumise puhul on ühel asjaosalisel aastakäive alla 2 miljoni euro, siis oleks formaalselt justkui kõik korrektne. Meediast on läbi käinud, et Kinoplaza OÜ käive oli 1,9 miljonit eurot. Ametlikku dokumentatsiooni nad selle kohta veel esitanud pole, kinnitab Ots.

Ta toob välja, et senisel korral on oma kindel põhjus. "Et ei peaks iga väikest koondumist kontrollima. Ei tekitaks liigselt halduskoormust ja bürokraatiat," põhjendab ta.

Praegune tehing aga on tekitanud küsimusi, kas asjaosalised kasutasid olukorda osavalt ära. "Konkurentsiamet saab kontrollida ega pole olnud tegu keelatud koostööga," märgib Ots ja lisab, et antud juhul seda kindlasti ka tehakse. "Tegemist on ikkagi konkurentidega. Konkurendid omavahel koostööd teha ei tohi," ütleb ta. "Vaatame ja fakte ja uurime."

Näiteks vaadatakse otsa sellelegi, mis põhjustel Coca-Cola Plaza ikkagi eelmise aasta lõpus ajutiselt suleti.

Et edaspidi sarnane olukord ei korduks, tahab konkurentsamet muudatusi seadusandluses. Mis täpsemalt, räägibki Ots lähemalt.

"Selleks et kino jääks püsima ja oleks jätkusuutlik, tuli leida lahendus," ütles Forum Cinemase juht Kristjan Kongo läinud nädalal tehingu kohta. Enne seda oli ta palavikuliselt investoreid otsinud. Ärileht on varasemalt kajastanud, et kuluaarides räägiti juba ammu, et küll kuidagi leitakse viis see MM Grupile mängida.