Twitteri nõukogu tahab Elon Muski pika ninaga jätta! Õlekõrrena võetakse kasutusele "mürgitablett"

Twitteri nõukogu kogunes täna ning otsustas ühehäälselt strateegia kasuks, mis tuntud ka mõistega "mürgitablett". Seda rakendatakse vaenulike ülevõtmiste ja omandamiste ärahoidmiseks.

Üldjuhul muudetakse selle läbi sissetungija aktsiapaki väärtust väiksemaks, tehes teatud ohverdusi, et muuta omakorda firma ülevõtmine keerukamaks. Twitteri puhul tähendab see seda, et kui mõni isik või organisatsioon omandab enam kui 15 protsenti Twitteri aktsiatest ilma nõukogu heakskiiduta, siis võivad teised aktsiaomanikud osta lisaaktsiaid märkimisväärse allahindlusega.

"Mürgitablett" viitab taktikale, mida on rakendatud sõdades. Väejuhid kandsid ühes tabletti, mis sisaldas letaalset ainet, näiteks kaaliumtsüaniidi. Kui vaenlane nad kinni pidas, sooritati sellega enesetapp.

Muskist sai Twitteri suurim aktsionär märtsis, kuid avalikuks sai see aprilli alguses. Talle kuulub 73 486 938 aktsiat, mis on koguhulgast 9,2 protsenti.

Musk sõnas kirjas Twitteri nõukogule, et nad ei suuda praeguses vormis areneda ega täita oma rolli ühiskonnas, mistõttu tuleks see muuta eraettevõtteks. "Twitteril on erakordselt suur potentsiaal. Mul õnnestub see vabastada," lausus Musk.

Tema esitatud pakkumise hinnaks oli 54,20 dollarit aktsia kohta. Võrreldes aprilli algusega, mil Muski osalus firmas esmalt teatavaks sai, on see pakkumine 37,9 protsenti suurem. Ettevõtte turuväärtus on pakkumise kohaselt 43 miljardit dollarit, vahendab Bloomberg.

Musk on maailma rikkaim mees ning tema varade väärtus on hinnanguliselt 260 miljardit dollarit. Suurima osa sellest moodustavad osalused Teslas ja SpaceX-is.