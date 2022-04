LNG-ujuvterminali aastamaks võib ulatuda 70 miljoni euroni

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi (MKM) energeetika asekantsleri Timo Tatari sõnul ei teki Eestis lähikuudel gaasivarustusega mingit probleemi. Lisaks läheb 1. mail käiku Leedu ja Poola vaheline ühendus, mida on viimased kümme aastat planeeritud ja kolm aastat ehitatud ning mis maksis kokku üle poole miljardi euro.

„Kas me saame hakkama praeguste varudega, juhul kui Vene gaas peaks millalgi voolamast lakkama? Sellega peab veel vaeva nägema," ütles Tatar. Praeguse seisuga on Balti riikides umbes 8 TWh gaasivarusid Läti Inčukalnsi hoidlas. Peale selle saab tulla 30 TWh gaasi aastas Leedu Klaipėda terminalist. „Kui Vene gaasi tarbimine lõpetatakse, siis umbes sama palju - 25-30 TWh - jääb süsteemist puudu. Teoorias aitab seda puudujääki kompenseerida Leedu-Poola ühendus, kuid veelgi parem oleks rajada siia piirkonda uus LNG-terminal. See ongi mõte, millest kantuna toetavad Eesti ja Soome uue LNG-ujuvterminali mõtet," rääkis Tatar.