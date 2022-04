Tartu-Riia vaheline rongiühendus võib tulla juba hiljemalt kahe aasta pärast

Möödunud nädalal kohtusid üheskoos Eesti raudtee Läti transpordiministeeriumi esindajate ja Läti raudtee vedaja AS Pasažieru vilciensiga. Tegemist on Läti ainsa reisijate vedu korraldava raudtee-ettevõttega, kelle valmisolekut peab Eesti raudtee kõige kiiremaks.

Tartu-Riia rongiühenduse olulisust näeb eelkõige linnapea Urmas Klaas. "Meie eesmärk on Euroopa kultuuripealinna aastaks 2024 tagada Tartule mugavad transpordiühendused nii maismaal kui ka õhus. Oleme tänaseks kohtunud kõigi kolme Balti riigi raudtee-ettevõtetega ja praegu võib öelda, et valmisolek Tartu-Riia rongiühenduse kõige kiiremaks loomiseks on olemas Läti operaatoril AS "Pasažieru vilciens"," rääkis linnapea Urmas Klaas. Ta lisas, et ka koostööarutelud Air Balticuga lennuliini taasavamiseks jätkuvad.