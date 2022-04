CV-Online´i uuring: enamik inimestest ei karda võõrtööjõu sisenemist tööturule. Ettevõtted saaksid aga aidata mitmeti kaasa võimalike hirmude maandamisele

„Hetkel on äärmiselt oluline ettevõtetel panustada kollektiivi vahelisesse kommunikatsiooni, et maandada hirme ja tuua välja potentsiaalsed murekohad,“ räägib CV-Online’i turundusjuht Karla Oder. „Töötajad tahavad tunda, et nad on hoitud ka kriisiolukorras.“. Uuringust lähtudes kardetakse peamiselt palkade vähenemist, kultuuriliste konfliktide tekkimist ning töökoha kaotamist.