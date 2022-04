Finantsplaanist maha jäänud LHV plaanib uut rahakaasamist

“Usun, et suudame aasta kokkuvõttes oma plaanitud tulemused saavutada. Meil on olemas selge väljavaade tulude kasvuks teisel poolaastal. Selle kinnituseks plaanime veel käesoleval aastal kaasata uut kapitali. Ehkki konkreetsed tingimused selles osas on veel otsustamata. Kapitali vajame peamiselt UK äritegevuse kapitaliseerimiseks. Samamoodi plaanime teha esialgsest investeeringust väiksema jätkuinvesteeringu Bank Northi, eeldusel, et ettevõte suudab kapitali kaasata ka teistelt investoritelt."