Möödunud nädalal kirjutas Venemaa suursaatkond Eestis majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumile, et nende suursaadik Vladimir Liplaev soovib kohtuda kantsleriga või asekantsleriga, et arutelda bussiliinide talitlust (Sankt-Peterburg-Tallinn ja Tallinn-Sankt-Peterburg). "Oleksime tänulik info eest, millal see kohtumine oleks võimalik," sõnavad nad.