Saa teada, kuidas LHV enda süsinikujalajälge mõõdab ja vähendab

Tulevikus peavad tõenäoliselt kõik suuremad ettevõtted oma kliimamõjust aru andma. LHV on oma jalajälge mõõtnud juba kolm aastat ja järjest täiendanud metoodikat, et võimalikult suur hulk mõjudest oleks arvesse võetud. Selles osas soovib innovaatiline pank olla ka teistele eeskujuks. Uute mõjude kaasamisega arvutusse kasvas LHV jalajälg 67% võrreldes aasta varasemaga. Töötaja kohta kasvas kliimamõju 35%.

„Usume, et selleks, et oma mõjusid parimal viisil juhtida, tuleb neid ka võimalikult täpselt mõõta. Veel ei sisaldu meie jalajälje arvutuses meie laiema äritegevuse, näiteks laenuklientide või investeeringute mõju. Samas täiendasime arvestust mullu ka kodukontori lisamisega, teada olevate mõjudega sisseostetud toodetest ja teenustest ning ka näiteks soetatud kontoritehnika ja muu põhivara mõjudega. Kuna meil on siht jalajälje arvutust pidevalt täiendada ja detailsemaks muuta, kasvab meie heidete kogus ka tulevatel aastatel,“ kommenteeris LHV ESG-valdkonna juht Ragne Maasel.