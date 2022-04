Sadu miljardeid eurosid Ukrainale. Euroopa plaanib räsitud Ukraina suuremas osas ise üles ehitada

Euroopa komisjon andis diplomaatidele teada, et töötavad mitmepoolse vahendi asemel ühe vahendi kallal, kuna suure osa arvest plaanib just Euroopa katta. Kokkuleppel Ukraina valitsusega rahastaks see nii investeeringuid kui ka reforme.

Küll aga pole selge, millistest summadest täpsemalt jutt käib. Seda seepärast, et sõda veel kestab ning nii pole Euroopa Liit nõus veel hinnasilti määrama. EL-i suursaadikutele teatati üksnes, et aastakümnete jooksul võib see arv ulatuda sadadesse miljarditesse eurodesse.

Järgmised nädalad on olulised just edasiste plaanide osas. Kohtumisel on mis tahes plaaniga siiski keeruline liiga kaugele minna.