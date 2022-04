Prantsusmaa püüab veenda kaasmaalasi: Euroopa peab lõpetama Venemaa nafta ostmise

"Vene nafta import on vaja ära keelata. Me valmistume selleks, ma ei varja seda. Vabariigi president andis samuti mõista, et püüame veenda oma Euroopa partnereid peatama Venemaa nafta importi," ütles Le Maire raadiojaamas Europe 1.

Eelmisel nädalal teatas ajaleht The New York Times, et EL töötab selle nimel, et Venemaa nafta järk-järgult lõpetada. "Liit liigub järkjärgulise keelu suunas, mis annab Saksamaale ja teistele riikidele aega alternatiivsete tarnijatega läbirääkimisteks," kirjutas ajaleht.