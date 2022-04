„Elektri hind on üle mõistuse kallis, ühiskonnale väljakannatamatu,” nendib Eesti Energia juhatuse esimees Hando Sutter. Turule tuleks tuua rohkem odava elektri tootmise üksusi. Eesti Energial on ootel tuuleparkide projekte, mis kahekordistaksid kahe aastaga praegu Eestis toodetava tuuleenergia mahu. Vaja oleks ainult riigi garantiid elektri hinnale. Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium taastuvenergia tootmisele mingeid lisatoetusi ei luba. Eesti Energia ütleb, et investeeringud lähevad sinna, kus on soodsam investeerimiskliima, ja praegu pakuvad naaberriigid paremaid tingimusi.