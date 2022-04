Vene oligarh: meil on s*** armee, kõik ülejäänu riigis on s*** ja debiilikud joonistavad Z-tähti

„Ma ei näe selles arutus sõjas AINSATKI kasusaajat! Hukuvad süütud inimesed ja sõdurid.

Pohmelliga ärganud kindralid said aru, et neil on sitt armee. Ja kust saab armee heaks, kui kõik ülejäänu riigis on sitt ning uppunud nepotismi, tallalakkumisse ja auastme kummardamisse? Kremli ametnikud on šokis, et mitte ainult nemad, vaid ka nende lapsed ei sõida nüüd suvel enam Vahemere äärde. Ärimehed püüavad päästa varade jäänuseid... Loomulikult on debiilikuid, kes joonistavad Z-e, aga debiilikuid on igas riigis 10%. 90% venemaalastest on selle sõja VASTU! Kallis „kollektiivne Lääs”, palun andke hr Putinile selge väljapääs oma näo päästmiseks ja peatage see veresaun. Palun olge ratsionaalsemad ja humanitaarsemad,” kirjutas Tinkov.