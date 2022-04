Soome parkimistrahve pärast kolme aastat enam sisse nõuda ei või

Inkasso peab tõestama, et tal on nõudeõigus

Otsuses tulid välja kaks õiguslikult kaalukat argumenti. Esiteks leidis komisjon, et inkasso ei ole esitanud tõendit selle kohta, et tal on nõudeõigus. Antud juhul oleks nõude esitaja pidanud tõendama, et just see parkimiskorraldaja võib antud kohas rikkumise eest trahvi teha. Parkimiskorraldaja volikiri võla sissenõudmiseks ning fotod pargitud sõidukist seda ei tõenda.